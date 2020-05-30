Бахтияр Макен: Безопасность детей – главный приоритет

С текущего года из Фонда социального медицинского страхования на одного ученика выделяется 470,84 тенге.

На заседании городского маслихата заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал о мерах по обеспечению охраны здоровья учащихся, сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, в настоящее время в столице функционируют 117 объектов образования, все школы прикреплены к поликлиникам. С текущего года из Фонда социального медицинского страхования на одного ученика выделяется 470,84 тенге.

По итогам 4 месяцев 2020 года скринингу подлежали 55 372 ребенка, охвачено 43 231 (78%). Повсеместно проводится иммунизация школьников. Приоритетной группой являются выпускники 9 и 11 классов, а также дети, пропустившие плановые прививки в декретированных возрастах.

Действует дорожная карта "Оказание медицинской помощи детям школьного возраста по столице на 2019-2022 годы". Требуется оснастить медицинской техникой все медпункты школ в области здравоохранения, организовать обучение врачей, занимающихся вопросами школьной медицины по циклу "Школьная медицина", с выдачей сертификата во втором полугодии текущего года. Очень важно качественное проведение на постоянной основе скрининга, ежеквартального мониторинга по обследованию и оздоровлению учащихся, обеспечить своевременность оздоровления детей с выявленной патологией. Необходимо с еще большей ответственностью относиться к сохранению здоровья детей, в том числе детей с особыми потребностями, – подчеркнул Бахтияр Макен.

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