Евросоюз обратился к США из-за решения по ВОЗ
Руководство Евросоюза продолжат поддерживать организацию и призывают Вашингтон передумать.
Фото : Pixabay31 мая 2020, 00:34
Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, передает zakon.kz со ссылкой на обращение организации.
Перед лицом этой глобальной угрозы настало время для расширения сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение, - значится в сообщении.
Отмечается, что "ВОЗ должна и впредь иметь возможность возглавлять международные усилия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими".
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о разрыве взаимоотношений со Всемирной организацией здравоохранения.
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