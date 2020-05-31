Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 6 млн

Выздоровели более 2,7 млн заболевших.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6 млн человек, передает zakon.kz со ссылкой на worldmeters.

Уровень в 3 млн зараженных был достигнут 27 апреля - показатель удвоился за месяц.

Число выздоровевших - 2,7 млн. Летальных исходов - 368 991.

Больше всего инфицированных в США - 1 807 125, Бразилии - 469 510, России - 396 575.

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