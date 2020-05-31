Маск рассказал о планах после полета Crew Dragon к МКС

Также Илон Маск считает, человечество может гордиться кораблем Crew Dragon.

Глава SpaceX Илон Маск пообещал сделать все, чтобы астронавты Даг Херли и Боб Бенкен безопасно вернулись домой после полета на Crew Dragon к МКС, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Новейший пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в испытательный пилотируемый полет в субботу в 01.22 нрст. Его стыковка с МКС намечена на 20.29 нрст в воскресенье. Запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом США с 2011 года, кода была завершена программа "Спейс шаттл".

В эфире трансляции NASA Илон Маск заявил, что человечество может гордиться этим достижением. Также он отметил что этот запуск откликнется у тех, кто в душе исследователь

У нас до сих пор стоит задача добраться до МКС и вернуться, а возвращение во многом еще опаснее (чем старт)… Мы сделаем все что можем, чтобы вернуть их домой безопасно, - сказал Маск.

Он признался, что после успешного запуска его "переполняют эмоции, и, честно говоря, сложно говорить".

Мы работали над этой целью 18 лет, и еще многое остается сделать, - сказал Маск.

Представители НАСА подчеркнули, что безопасность экипажа является приоритетом для ведомства и компании. "Имена Дага и Боба выгравированы на креслах и частях корабля", - сказала руководитель пилотируемой программы НАСА Кейт Лойдерс. По ее словам, в НАСА экипаж Crew Dragon называют "папочки", поскольку обоих астронавтов на Земле ждут малолетние сыновья.

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