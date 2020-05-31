Еще в четырех городах США ввели комендантский час из-за протестов

Комендантский час введен в Денвере, Цинциннати и Милуоки и Портленде.

В американских городах Денвере (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо), Милуоки (штат Висконсин) и Портленде (штат Орегон) ввели комендантский час из-за протестов, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС..

Мы хотим, чтобы все находились в безопасности. Поэтому с сегодняшнего вечера (30 мая) с 20:00 до 05:00 (с 08:00 до 17:00 нрст) до понедельника, 1 июня, на территории всего города вводится комендантский час, - написал на своей странице в Twitter мэр города Майкл Хэнкок, обращаясь к жителям Денвера.

Мэр Цинциннати Джон Кранли ввел комендантский час на субботу и воскресенье с 22:00 до 06:00 по местному времени (с 08:00 до 16:00 нрст) в связи с охватившими город протестами.

Прошлой ночью полиция Цинциннати проявила полный профессионализм, содействовав осуществлению права на протест, однако они [полицейские] ни при каких обстоятельствах не будут мириться с уголовными преступлениями, - написал Кранли на своей странице в Twitter.

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