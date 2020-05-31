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Трамп заявил о намерении перенести саммит G7 и обсудить на нем "будущее Китая"

Президент США планирует пригласить на саммит Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Фото : tvzvezda31 мая 2020, 07:46

Президент США Дональд Трамп откладывает саммит "семерки" с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает в субботу пресс-пул Белого дома.

Он [президент] разрешил использовать сказанное (им в беседе с с журналистами по возвращению из Флориды) под запись. Он откладывает саммит до сентября и планирует пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею, - сообщает пресс-пул.

Я не вижу того, что "семерка" надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран, - приводят высказывание Трампа журналисты.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".

Алисса Фара сказала, что (саммит) сведет вместе наших традиционных союзников, чтобы поговорить о том, как иметь дело с будущим Китая, - говорится в сообщении журналистов президентского пула Дональда Трампа.


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