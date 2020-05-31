Еще 476 человек заразились коронавирусом в Казахстане
Прирост составил 4,6%.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 мая 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрировано 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 4,6%), из них:
Нур-Султан – 149 (7,6%), Алматы –117 (4,7 %), Шымкент – 22 (2,7%), Мангистауская область – 31 (13,8%), Костанайская область – 12 (7,3%), Кызылординская область – 25 (7,2%), ЗКО – 41 (7,1%), Карагандинская область – 44 (5,3%), ВКО – 5 (4,4%), Жамбылская область – 7 (1,9%)
Туркестанская область – 6 (1,7%), Атырауская область – 12 (1,2%), Алматинская область - 4 (1,1%), Акмолинская область – 1 (0,7%)
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Выписаны по выздоровлению 163 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 5220 человек. Летальных случаев - 38.
Всего в стране подтверждено 10 858 случаев, из них:
в Алматы - 2616,
в Нур-Султане - 2106,
в Атырауской области - 1036
в Карагандинской области - 873,
в Шымкенте - 835,
в ЗКО - 621,
в Жамбылской области - 377,
в Кызылординской области - 371,
в Туркестанской области - 370,
в Алматинской области - 353,
в Актюбинской области - 338,
в Мангистауской области -255,
в Павлодарской области - 205,
в Костанайской области - 177,
в Акмолинской области - 152,
в ВКО - 119,
в СКО - 54.
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