Еще 476 человек заразились коронавирусом в Казахстане

Прирост составил 4,6%.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 30 мая 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрировано 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 4,6%), из них:

Нур-Султан – 149 (7,6%), Алматы –117 (4,7 %), Шымкент – 22 (2,7%), Мангистауская область – 31 (13,8%), Костанайская область – 12 (7,3%), Кызылординская область – 25 (7,2%), ЗКО – 41 (7,1%), Карагандинская область – 44 (5,3%), ВКО – 5 (4,4%), Жамбылская область – 7 (1,9%)

Туркестанская область – 6 (1,7%), Атырауская область – 12 (1,2%), Алматинская область - 4 (1,1%), Акмолинская область – 1 (0,7%)

Выписаны по выздоровлению 163 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 5220 человек. Летальных случаев - 38.

Всего в стране подтверждено 10 858 случаев, из них:

в Алматы - 2616,

в Нур-Султане - 2106,

в Атырауской области - 1036

в Карагандинской области - 873,

в Шымкенте - 835,

в ЗКО - 621,

в Жамбылской области - 377,

в Кызылординской области - 371,

в Туркестанской области - 370,

в Алматинской области - 353,

в Актюбинской области - 338,

в Мангистауской области -255,

в Павлодарской области - 205,

в Костанайской области - 177,

в Акмолинской области - 152,

в ВКО - 119,

в СКО - 54.

Все новости по теме коронавирус в Казахстане читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!