Трамп: Прошлые лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав

Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам".

Президент США Дональд Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам", сообщает zakon.kz.

Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день, - сказал Трамп, выступая во Флориде.

Прошлые лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав, которые посылали наших астронавтов на орбиту. Больше этого не будет. Мы вновь гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории, - заявил Трамп.

Ракета Falcon 9 успешно доставила в субботу на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка корабля с Международной космической станцией.

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