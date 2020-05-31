Почему нельзя снимать обувь в полете, рассказали пилоты

80 процентов всех аварий происходят в течение первых трех минут полета или в последние восемь минут перед посадкой.

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Express.

По словам Бена Шервуда, автора книги о безопасности, 80 процентов всех аварий происходят в течение первых трех минут полета или в последние восемь минут перед посадкой.

Поэтому и пассажирам, и экипажу нужно быть готовыми к быстрой эвакуации, соответственно, обувь должна быть на ногах.

Пилот, который работает на крупную авиакомпанию, объяснил, что вряд ли кто-то захотел бы покидать борт, который может быть в огне или стоять в грязи, в паре шлепанцев.

С ним согласна стюардесса катарской авиалинии, которая сказала: “Вы должны находится в ботинках во время взлета и посадки, потому что это самая опасная часть полета".

Также она добавила, что обувь, загромождающая проход или даже ряд, может замедлить эвакуацию.

Помимо чрезвычайных ситуаций, есть и другая причина, по которой пассажиры не должны разуваться.

Пожалуйста, никогда не заходите в туалет босиком, - написал бортпроводник на форуме. - Я вам точно говорю, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу – это не вода".

Он добавил, что туалеты очищаются только в конце маршрута.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!