С 1 июня по периметру Алматы снимаются блокпосты

При этом все предприятия и организации работают в условиях усиленных мер санитарной безопасности.

С полуночи 1 июня по периметру Алматы снимаются блокпосты, сообщает zakon.kz.

С полуночи 1 июня снимаем блокпосты по периметру города. За время режима ЧП они выполнили свою основную функцию - ограничили передвижение из и в город. Это было нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса, - написал Бакытжан Сагинтаев на своей странице в instagram.

Он также поблагодарил всех сотрудников полиции, санитарной службы, фито и ветконтроля, районных акиматов города, военнослужащих Нацгвардии и Минобороны. Отметив что за эти 2,5 месяца они достойно исполнили свой долг, круглосуточно неся службу.

Отмена ограничений на передвижение стала возможной благодаря стабилизации ситуации по стране и в нашем городе, - добавил аким.

При этом все предприятия и организации работают в условиях усиленных мер санитарной безопасности. Проводится дезинфекция домов, дворовых площадок и улиц.

Прошу придерживаться установленных правил, соблюдать сангигиену, сохранять социальную дистанцию, носить защитную маску. Это становится нормой современной жизни. Берегите себя и близких! - резюмировал аким города.

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