13 миллиардов тенге выделено на решение социальных проблем Байзакского района

Бюджетные средства планируется направить на строительство и ремонт 143 километров автомобильных дорог, учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, обеспечение питьевой водой, газификацию и электроснабжение, благоустройство.

Около 13 миллиардов тенге выделено на решение социально-значимых вопросов жителей Байзакского района, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области особое внимание уделяется вопросам решения социальных проблем и повышения качества жизни сельских жителей.

В текущем году в рамках различных государственных и отраслевых программ на реализацию 173 проектов в Байзакском районе выделено 12,9 миллиарда тенге.

Бюджетные средства планируется направить на строительство и ремонт 143 километров автомобильных дорог, учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, обеспечение питьевой водой, газификацию и электроснабжение, благоустройство и другие социально-значимые проекты.

В субботу, 30 мая, глава региона Бердибек Сапарбаев побывал в Байзакском районе и проинспектировал ход ремонтно-строительных работ.

Началась рабочая поездка в селе Костобе, где проживает более двух тысяч человек. По программе "Ауыл – ел бесігі" здесь возводят пристройку к средней школе на 75 ученических мест. Проектом пристройки предусмотрены столовая и спортивный зал, но нет актового зала. Бердибек Сапарбаев исправить данное упущение и внести коррективы в проект. Всего в этом году в районе будет построена одна новая школа и две пристройки, проведен капитальный ремонт 9 школ, текущий ремонт в 12 школах, - говорится в сообщении пресс-службы акима Жамбылской области.

В этом же селе глава региона осмотрел ход работ по строительству водоприемных сооружений и водопроводных сетей. В работах задействованы 27 человек, из них 15 трудоустроены через центр занятости населения.

Завершение проекта запланировано на следующий год, но вам нужно постараться ввести в эксплуатацию объект раньше намеченного срока. Также обратите внимание на качество и запасы питьевой воды, - сказал Сапарбаев, обращаясь к подрядчику.

Село Мадимар Ынтымакского сельского округа претендует на звание самого образцового аула Жамбылской области. В селе подведены водопровод, электроэнергия и газ, имеется дом культуры и почтовое отделение, строится спортивная площадка с футбольным полем. В этом году здесь не было зарегистрировано ни одного правонарушения.

Кроме того, жители села активно занимаются благотворительностью. К примеру, нуждающейся многодетной семье акимат выделил участок площадью 15 соток и строительные материалы, а неравнодушные сельчане помогают многодетной семье построить собственный дом.

В селе имеется средняя школа 1965 года постройки, в которой обучается свыше 300 детей. В этом году по программе "Дорожная карта занятости" выделено 280 миллионов тенге на капитальный ремонт учебного заведения. Бердибек Сапарбаев отметил необходимость благоустройства территории школы.

В селе Коктал глава региона ознакомился с ходом строительства водопровода. Всего в этом году на реализацию 10 проектов в сфере водоснабжения направлено 4,7 миллиардов тенге. Водопроводная сеть появится в селах Талас, Сарыкемер, Байзак, Коктал, Костобе, Сенкибай, Жанатурмыс и Бурыл. Также будут отремонтированы сети в селах Мадимар и Дихан.

Завершилась рабочая поездка в селе Бурыл, где проживает около 13 тысяч человек. В этом году здесь начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, средней школы, дома культуры на 180 мест, планируется реконструировать водопроводную сеть, провести освещение на ряде улиц. Глава региона ознакомился с ходом строительства объектов и встретился с аксакалами.

Государством принимаются значительные меры по улучшению качества жизни сельских жителей. Ваше село является ярким тому примером. Только в этом году на решение социально-значимых вопросов выделено 2,6 миллиарда тенге. В свою очередь, вы должны обратить внимание на обеспечение порядка в ауле, организацию культурно-массовых мероприятий, усиление воспитательной работы среди молодежи в духе единства, взаимопонимания и межнационального согласия. Направить энергию молодежи в созидательное русло - главная задача старшего поколения, - отметил Бердибек Сапарбаев в ходе беседы со старейшинами.

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