Туристы забронировали около 70% мини-отелей и пансионатов Крыма на лето

Основной поток туристов ожидают на полуострове в июле и августе.

Около 70% номерного фонда мини-отелей и пансионатов Крыма уже забронированы на лето, глубина бронирования - до сентября, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова.

По ее словам, основной поток туристов на полуострове ожидают в июле и августе.

Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждем еще нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы. Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым. Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастет, - пояснила Стамбульникова.

Она также рассказала, что владельцы отелей и пансионатов, входящих в ассоциацию, не завышают цены на отдых в летнем сезоне 2020 года, они остаются на уровне 2018-2019 годов.

Объекты размещения уже сейчас готовятся к заезду туристов и закупают необходимые средства защиты, в том числе рециркуляторы, маски, средства личной гигиены, отметила председатель АСМОК. В номерах планируется разместить антибактериальные гели, салфетки, а также кварцевые лампы.

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