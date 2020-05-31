В ДП прокомментировали видео с полицейскими, ездившими по Кок-Жайлау на джипе

30 мая в социальных сетях появились видео, где полицейские отдыхают и разъезжают по территории Кок-Жайлау на Toyota Land Cruiser.

В департаменте полиции города Алматы прокомментировали видеозаписи, на которых сотрудники полиции разъезжают на территории Иле-Алатауского национального парка на внедорожнике, сообщает zakon.kz.

30 мая в социальных сетях появились видео, где полицейские отдыхают и разъезжают по территории Кок-жайлау на Toyota Land Cruiser.

Что за манера "взбираться" в горы на машинах? Люди ходят туда отдыхать и дышать свежим воздухом, а не наблюдать за тем, как полицейские приезжают туда на своих "крузаках" в стиле "Кок-Жяйлау НАШ НАШ", демонстративно курят и всячески мешают окружающим наслаждаться природой, - прокомментировали ситуацию в социальных сетях.

В департаменте полиции города Алматы отметили, что данный видеоэпизод был запечатлен во время проведения сотрудниками отдела местной полицейской службы Управления полиции Бостандыкского района совместно с представителями ДЧС и Иле-Алатауского государственного национального природного парка рейдовых мероприятий в горной местности на предмет соблюдения отдыхающими природоохранных, карантинных и санитарных норм.

30 мая 2020 года около 11 часов мы совместно с сотрудниками природоохранной полиции проводили профилактическую работу с посетителями на территории Кокжайлау. Так как патрульная машина не могла подняться по бездорожью, нам пришлось передвигаться на моем личном автомобиле "Toyota Land Cruiser", а патрульную автомашину мы оставили на экопосту. Спасибо полиции, которая оказывает содействие в наведении порядка на территории Иле-Алатауского ГНПП, выявлять нарушения по поводу чистоты, розжига костров, порчи земли, незаконной охоты, - сообщил инспектор Иле-Алатауского государственного национального природного парка Алексей Поценко.

Кроме того, в полиции уточнили, что общегородская отработка в горной местности стартовала 29 мая и будет проведена в несколько этапов.

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