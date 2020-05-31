FIFA: Футбол не станет прежним до изобретения вакцины от коронавируса

Международная федерация футбола (FIFA) разослала национальным федерациям документ, в котором говорится, что строгие санитарные нормы в футболе будут действовать до того момента, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса.

В FIFA предупредили, что строгие санитарные нормы в футболе будут действовать до момента, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как сообщает The Independent, специальный документ был направлен федерациям стран. В нем говорится, что важно продолжать пропагандировать следующие меры: усиление гигиены, физическое дистанцирование, выбор здорового образа жизни, правильное питание и избегание ненужных поездок.

Отмечается, что важным руководящим принципом является то, что возобновление футбольной деятельности не должно ставить под угрозу здоровье людей или общества.

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