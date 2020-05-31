Министры ОПЕК+ обсуждают возможность перенести встречу на 4 июня

Ряд стран хотят продлить текущие договоренности после июня.

Министры стран ОПЕК+ обсуждают возможность провести встречу, назначенную на 9-10 июня 2020 года, почти на неделю раньше - 4 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это связано с желанием некоторых стран продлить текущие договоренности и после июня.

Перенос на 4 июня возможен, - сказал собеседник агентства, участвующий в переговорах. При этом он добавил, что окончательное решение о переносе даты пока не принято, несмотря на то, что до 4 июня осталось меньше недели.

В то же время формат проведения переговоров в виде видеоконференции позволяет быть гибкими в организационных вопросах.

По изначальному графику на 4-5 июня планировалось проведение встречи технического комитета ОПЕК+, на 8 июня - министерского мониторингового комитета, а на 9-10 июня - министерских встреч стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Чем раньше, тем лучше, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причине возможного сдвига сроков, и добавил, что "причина переноса связана с желанием продлить текущие условия сокращения после июня".

Ближневосточные страны обычно формируют цены и графики экспортных поставок на следующий месяц в первую неделю начавшегося месяца. Другой источник добавил, что инициатива поступила от Алжира, председательствующего в конференции ОПЕК в этом году.

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