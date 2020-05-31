Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Кызылординской области власти рассмотрели вопросы граждан с ограниченными возможностями

Также обсуждены вопросы подготовки к празднованию 65-летия со дня образования космодрома и города Байконыр.

Фото : -31 мая 2020, 16:07

Заместитель акима Кызылординской области Серик Ахмет посетил Кармакшинский район и город Байконыр. Первым пунктом его рабочей поездки стала встреча с главой городской администрации Константином Бусыгиным, передает zakon.kz.

Они обсудили вопросы подготовки к празднованию 65-летия со дня образования космодрома и города Байконыр. С.Ахмет вручил главе администрации города поздравительное письмо акима области Гульшары Абдыкаликовой.

Также заместитель главы региона встретился с гражданами с ограниченными возможностями. На этой встрече руководитель общественного объединения "Защита инвалидов "Байқоңыр жігері" Жусип Кошкарбек затронул ряд актуальных проблем. Среди них качество услуг инватакси, возможность открытия в Байконыре отдела социального обеспечения и др.

Далее заместитель акима области посетил поселок Торетам, где встретился с ветеранами труда поселка и аульного округа Акай. Были обсуждены вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Акимам поселка и аульного округа были даны указания по активному привлечению ветеранов труда к работе по воспитанию молодежи в духе казахстанского патриотизма.

По итогам поездки заместитель акима области дал ряд конкретных поручений местным исполнительным органам.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты