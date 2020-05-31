В Кызылординской области власти рассмотрели вопросы граждан с ограниченными возможностями

Также обсуждены вопросы подготовки к празднованию 65-летия со дня образования космодрома и города Байконыр.

Заместитель акима Кызылординской области Серик Ахмет посетил Кармакшинский район и город Байконыр. Первым пунктом его рабочей поездки стала встреча с главой городской администрации Константином Бусыгиным, передает zakon.kz.

Они обсудили вопросы подготовки к празднованию 65-летия со дня образования космодрома и города Байконыр. С.Ахмет вручил главе администрации города поздравительное письмо акима области Гульшары Абдыкаликовой.

Также заместитель главы региона встретился с гражданами с ограниченными возможностями. На этой встрече руководитель общественного объединения "Защита инвалидов "Байқоңыр жігері" Жусип Кошкарбек затронул ряд актуальных проблем. Среди них качество услуг инватакси, возможность открытия в Байконыре отдела социального обеспечения и др.

Далее заместитель акима области посетил поселок Торетам, где встретился с ветеранами труда поселка и аульного округа Акай. Были обсуждены вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Акимам поселка и аульного округа были даны указания по активному привлечению ветеранов труда к работе по воспитанию молодежи в духе казахстанского патриотизма.

По итогам поездки заместитель акима области дал ряд конкретных поручений местным исполнительным органам.

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