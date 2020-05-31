Блокпосты в Нур-Султане уберут с полуночи 1 июня

Процесс въезда и выезда на блокпостах был полностью автоматизирован.

В Нур-Султане с полуночи 1 июня уберут блокпосты. Круглосуточно на блокпостах, которые расположены по периметру города, дежурили полицейские, военнослужащие Вооруженных Сил, представители Национальной гвардии и призывники, передает zakon.kz со ссылкой на акимат столицы.

Отмечается, что введение запрета въезда и выезда в город позволило минимизировать распространение Covid-19.

Процесс въезда и выезда на блокпостах был полностью автоматизирован: электронная база (белый список), которую внедрили на планшеты полицейских, помогла выявить нарушения. Так, к примеру, ряд предприятий пытались подделать справки для передвижения по городу. Для продовольственных грузов был организован "зеленый коридор", также по нему проезжали работники, задействованные в сферах обеспечения жизнедеятельности города. За ситуацией на блокпостах также наблюдали с дронов.

Снятие блокпостов не означает, что город возвращается к прежнему ритму жизни. Масочный режим в столице сохраняется. Жителям необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком.

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