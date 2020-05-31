В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются грозы, ветер и жара.

Синоптики объявили о штормовом предупреждении в нескольких регионах Казахстана, передает zakon.kz со с ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области 1 июня ожидается местами гроза. Днем 1 июня ветер восточный с переходом на западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске 1 июня ожидается гроза. Днем ветер восточный с переходом на западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с

01 июня в Павлодарской области ожидается днем местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 18 м/с.

Днем 1 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара 42 градуса. Ветер северо-восточный утром и днем местами 15-20 м/с.

01 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В г. Кокшетау: 01 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!