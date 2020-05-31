В Нур-Султане запустят пригородные и экспресс-маршруты

Движение общественного транспорта - с 06:00 до 22:00 часов.

В Нур-Султане с июня запустят пригородные и экспресс-маршруты, передает zakon.kz со ссылкой на City Transportation Systems.

Городские маршруты общественного транспорта на линию вышли 12 мая. Движение общественного транспорта с 06:00 до 22:00 часов.

Автобусы, как и ранее, проходят дезинфекцию. Водители автобусов соблюдают меры безопасности: носят маски, перчатки и пользуются антисептиками.

Носить маски и соблюдать саннормы необходимо и пассажирам. Постановлением Главного санитарного врача РК от 10 мая пассажирам без масок запрещается находиться в общественном транспорте.

За исполнением постановления следят сотрудники Департамента транспортного контроля. Они ежедневно проводят разъяснительную работу о соблюдении санитарных норм в общественном транспорте. В случае отказа пассажира надеть маску, просят покинуть салон автобуса.

Также остается требование для водителей – загрузка на каждом автобусе не более 50%.

Производить оплату за проезд необходимо безналичным расчётом. Заплатить за проезд можно транспортной картой, а также альтернативными способами – SMS, QR-код и мобильные приложения.

С 28 марта действуют новые дополнительные тарифные планы. Дети до 18 лет, при наличии транспортной карты, могут ездить в столичном общественном транспорте бесплатно.

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