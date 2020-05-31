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В Казахстане 184 пациента вылечились от COVID-19

Количество выздоровевших за все время эпидемии - 5 404.

Фото : Pixabay31 мая 2020, 20:25

Еще 184 казахстанца вылечились от коронавируса, передает zakon.kz.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, пациенты выздоровели в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 23,
в городе Алматы - 41,
в городе Шымкент - 11,
в Алматинской области - 2,
в Акмолинской области - 1,
в Жамбылской области - 6,
в Карагандинской области - 14,
в Атырауской области - 12,
в Актюбинской области - 9,
в Мангистауской области - 1,
в Костанайской области - 16,
в Кызылординской области - 12,
в Туркестанской области - 11,
в Западно-Казахстанской области - 24,
в Павлодарской области - 1.

Количество выздоровевших по стране достигло отметки в 5 404.


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