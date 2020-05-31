В Казахстане 184 пациента вылечились от COVID-19

Количество выздоровевших за все время эпидемии - 5 404.

Еще 184 казахстанца вылечились от коронавируса, передает zakon.kz.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, пациенты выздоровели в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 23,

в городе Алматы - 41,

в городе Шымкент - 11,

в Алматинской области - 2,

в Акмолинской области - 1,

в Жамбылской области - 6,

в Карагандинской области - 14,

в Атырауской области - 12,

в Актюбинской области - 9,

в Мангистауской области - 1,

в Костанайской области - 16,

в Кызылординской области - 12,

в Туркестанской области - 11,

в Западно-Казахстанской области - 24,

в Павлодарской области - 1.

Количество выздоровевших по стране достигло отметки в 5 404.

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