В Казахстане 184 пациента вылечились от COVID-19
Количество выздоровевших за все время эпидемии - 5 404.
Фото : Pixabay31 мая 2020, 20:25
Еще 184 казахстанца вылечились от коронавируса, передает zakon.kz.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, пациенты выздоровели в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 23,
в городе Алматы - 41,
в городе Шымкент - 11,
в Алматинской области - 2,
в Акмолинской области - 1,
в Жамбылской области - 6,
в Карагандинской области - 14,
в Атырауской области - 12,
в Актюбинской области - 9,
в Мангистауской области - 1,
в Костанайской области - 16,
в Кызылординской области - 12,
в Туркестанской области - 11,
в Западно-Казахстанской области - 24,
в Павлодарской области - 1.
Количество выздоровевших по стране достигло отметки в 5 404.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025177-6150623acc9972697c14a43b372d7be2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...