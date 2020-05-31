Пилотируемый корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС

С 2011 года астронавты NASA летали только на российских кораблях.

Корабль Crew Dragon, который стал первым частным пилотируемым аппаратом, пристыковался к Международной космической станции, передает zakon.kz.

Ночью с 30 на 31 мая SpaceX провела первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. а. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

На борту корабля находятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенгкен.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!