Пилотируемый корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС
С 2011 года астронавты NASA летали только на российских кораблях.
Фото : SpaceX/NASA31 мая 2020, 20:38
Корабль Crew Dragon, который стал первым частным пилотируемым аппаратом, пристыковался к Международной космической станции, передает zakon.kz.
Ночью с 30 на 31 мая SpaceX провела первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. а. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
На борту корабля находятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенгкен.
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