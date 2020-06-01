В Нур-Султане и Алматы убрали блокпосты

Карантин в мегаполисах РК ввели с 19 марта.

В Нур-Султане и Алматы с 00:00 1 июня больше не функционируют блокпосты, передает zakon.kz.

Режим ЧП был объявлен в Казахстане 16 марта. С 19 марта на блокпостах дежурили полицейские, военнослужащие Вооруженных Сил, представители Национальной гвардии и призывники.

Несмотря на снятие блокпостов, в городах по прежнему действуют ограничительные меры.

С первых дней на блокпостах наряду с полицейскими несли службу военнослужащие, сотрудники акиматов, санитарные врачи, а также представители других правоохранительных органов. Всего в период карантина в Алматы выявлено свыше 2 тысяч 200 нарушений режима ЧП, треть из них имела место на блокпостах: сотрудниками полиции пресечены факты несанкционированного прохода/проезда через границы карантинной зоны. Нарушители привлечены к административной ответственности. Всего в работе блокпостов задействовано порядка 700 полицейских, которые работали в двухсменном режиме. Несмотря на физическую и моральную нагрузку, эти бойцы с честью выполнили свой долг и внесли весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией,- сообщил первый заместитель начальника ДП Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

Блокпосты демонтированы после 00:00 часов. Для этих целей подтянута техника, манипуляторы, личный состав по местам постоянного несения службы транспортирован колонной на специальных автобусах.

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