В США разрешили поэтапное открытие Disneyland
После открытия парка обязательными правилами станут температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников.
Фото : EPA/UPG1 июня 2020, 00:29
Чиновники американского штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытия Disneyland начиная с 11 июля, сообщает zakon.kz со ссылкой на Reuters.
После открытия парка обязательными правилами станут: температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland.
Также в парке не будут организовывать парады, фейерверки и другие мероприятия, чтобы избежать скопления людей.
После открытия компания Disney будет поощрять использование бесконтактных платежных систем. А также планирует расширять свои существующие мобильные системы заказов в ресторанах.
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