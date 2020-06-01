Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В США разрешили поэтапное открытие Disneyland

После открытия парка обязательными правилами станут температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников.

Фото : EPA/UPG1 июня 2020, 00:29

Чиновники американского штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытия Disneyland начиная с 11 июля, сообщает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

После открытия парка обязательными правилами станут: температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland.

Также в парке не будут организовывать парады, фейерверки и другие мероприятия, чтобы избежать скопления людей.

После открытия компания Disney будет поощрять использование бесконтактных платежных систем. А также планирует расширять свои существующие мобильные системы заказов в ресторанах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты