В Алматы оштрафовали любителей разжигать костры

Десять попыток разжечь костер пресекли в местных горах за минувшие выходные .

Четверых алматинцев привлекли к адмответственности за нарушение правил безопасности в в горах и на водоемах в минувшие выходные, передает zakon.kz.

В связи с высокой температурой, в горно-лесных районах сохранялась пожарная опасность. В минувшие выходные было жарко, в этой связи мобильные группы Департамента по ЧС г. Алматы и природоохранной полиции активно проводили рейды по пресечению розжигов костров в ушельях Бутаковка , Аксайское, Иле-Алатауский национальный парк. Так, лесной патруль застал врасплох группу людей , готовивших горячую пищу в казане, чуть далее - метров 300 развели костер для шашлыка две мужские компании. В результате к административной ответственности были привлечены 3 физических лица по статье 505 КоАП РК за розжиги костров в природоохранной зоне.

Во время проведения рейдовых мероприятии пресечено 10 случаев розжига костров в неустановленных местах, роздано более 300 памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в горно-лесных массивах. Такие меры проводятся спасателями для своевременного выявления и ликвидации очагов пожаров в экосистемах, поэтому патрулирование прилегающих горно-лесных зон южной столицы продолжится.

Также под особым контролем безопасность граждан на водоемах. С 28 мая в Алатауском районе стартовала акция "Безопасная вода". В рейды по водоемам отправились Аким района Азамат Калдыбеков, Заведующие учебной частью школ, полиция и спасатели. Участниками акции стали жители микрорайона Карасу. Организаторы выбрали его не случайно, здесь расположены водоемы, где несмотря на запрещающие знаки купается детвора. Завучи близлежащих общеобразовательных школ Алатауского района обратились к родителям с призывом не оставлять детей без присмотра, напомнив о трагическом случае, когда трое школьников утонули на водоеме в мкр. Теректы. Жителям, собравшимся вокруг спасателей , показали на манекене , как оказывать первую медицинскую помощь утопаюшему. Работали патрули во всех районах города, лишь в Алмалинском районе Сайран не заполнен , купающихся на восточном берегу не обнаружено.

Всего с 30 по 31 мая, сотрудники ДЧС г.Алматы совместно с сотрудниками УМПС проведено 16 рейдов, роздано более 400 памяток. Во время одного из них, за купание в запрещенных местах привлечено одно физическое лицо по статье 364 части 1 Кодекса РК Об административных правонарушениях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!