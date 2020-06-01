Женевский автосалон могут отменить и в 2021 году

Если в этом году проведение Женевского автосалона отменили из-за пандемии COVID-19, то в 2021 году причина может быть другой - проблемы с финансированием.

Фото : EPA/UPG

Автовыставка в Женеве, отмененная в 2020 году из-за пандемии коронавируса, может не состояться и в 2021 году, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-релиз Фонда Женевского международного автосалона (GIMS).



В пресс-релизе отмечается, у GIMS появились проблемы с финансированием.



Несколько недель назад, организаторы попросили помощи у властей, парламент Женевы согласился предоставить Фонду кредит размером 16,8 миллионов швейцарских франков.



Но условия кредита оказались неприемлемым для организаторов Женевского автосалона.



Одним из обязательных условий предоставления кредита стало точное проведение Женевского автосалона в 2021 году, о чем сейчас довольно сложно говорить. Действительно, крупнейшие компании-участники автосалона настоятельно рекомендуют нам проводить следующий автосалон не раньше 2022 года, - говорится в пресс-релизе GIMS.

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