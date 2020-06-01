1 июня на территории республики сохраняется жаркая погода без осадков

На большей части Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординкой, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В северной половине Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах шквал, а также возможно выпадение града, сообщает zakon.kz.

На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской, днем Карагандинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-23 м/с. Ночью в Атырауской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, Кызылординской, местами Атырауской, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, на западе Туркестанской областей ожидается сильная жара.

На большей части Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординкой, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 32°, ясно.

Прогноз погоды на 1 июня.

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