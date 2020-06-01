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Законопроект о пособиях для домохозяек внесли в Госдуму

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.

Фото : rambler1 июня 2020, 07:09

Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке, документ предусматривает меры поддержки в виде ежемесячных денежных пособий "лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи".

Под домашних хозяйством в проекте подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе – вне зависимости от любой короны, - отметил депутат государственной думы Нилов.

Порядок выплат должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение россияне должны будут в органы социальной защиты или через МФЦ.

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.


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