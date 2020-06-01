Возможность заражения COVID-19 от смартфона оценил эксперт

Перчатки повышают риск заражения коронавирусом при использовании смартфона.

Перчатки снижают риск заражения коронавирусом от другого человека, но повышают риск при использовании смартфона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Коронавирус COVID-19 в большинстве случаев передается от человека к человеку воздушно-капельным путем или через прикосновения. Снизить риск должны медицинские маски и перчатки, которые рекомендовано носить в общественных местах, - напомнил член Общественного совета при Министерстве здравоохранения Эрик Бровко.

Как отметил эксперт, масочно-перчаточный режим при всей своей пользе приносит одну неожиданную проблему. Он затрудняет использование смартфона и даже создает опасность заражения коронавирусом, если вы потрогаете телефон грязной рукой или перчаткой.

Прямых и больших исследований об уровне риска заражения от телефона на сегодняшний день нет. В большинстве своем мы говорим о контактной передаче между людьми, и маска является самым важным защищающим элементом. При этом действительно есть исследования, которые говорят, что вирус сохраняется достаточно долгое время и на пластике, и на картоне, и на металлических конструкциях. Если он там сохраняется, то какой-то риск есть, - уверен эксперт.

Чтобы минимизировать этот риск, лучше использовать гарнитуру или наушники. Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью. Надо стараться грязными руками не трогать дисплей телефона. На них может быть вирус, если человек имел контакт с зараженными поверхностями.

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