Еще 450 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией

Темп прироста составил - 4,1%.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 31 мая 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрировано 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 4,1%), из них:

Восточно-Казахстанская область - 16 (13,4%), Северо-Казахстанская область - 5 (9,3%), Акмолинская область - 14 (9,2%), Кызылординская область - 31 (8,4%), Западно-Казахстанская область - 44 (7,1%), Мангистауская область - 17 (6,8%), Карагандинская область - 59 (6,8%), Атырауская область - 69 (6,7%), Нур-Султан - 101 (4,8%), г. Шымкент - 32 (3,8%), Костанайская область - 5 (2,8%), Туркестанская область - 9 (2,4%), Алматинская область - 8 (2,3%), Актюбинская область - 5 (1,5%), Алматы - 31 (1,2%), Жамбылская область - 3 (0,8%), Павлодарская область - 1 (0,5%).

Всего в стране подтверждено 11 308 случаев, из них:

в Алматы - 2647,

в Нур-Султане - 2207,

в Атырауской области - 1105

в Карагандинской области - 932,

в Шымкенте - 867,

в ЗКО - 665,

в Кызылординской области - 402,

в Жамбылской области - 380,

в Туркестанской области - 379,

в Алматинской области - 361,

в Актюбинской области - 343,

в Мангистауской области -272,

в Павлодарской области - 206,

в Костанайской области - 182,

в Акмолинской области - 166,

в ВКО - 135,

в СКО - 59.

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