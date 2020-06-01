Еще 450 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией
Темп прироста составил - 4,1%.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 31 мая 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрировано 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 4,1%), из них:
Восточно-Казахстанская область - 16 (13,4%), Северо-Казахстанская область - 5 (9,3%), Акмолинская область - 14 (9,2%), Кызылординская область - 31 (8,4%), Западно-Казахстанская область - 44 (7,1%), Мангистауская область - 17 (6,8%), Карагандинская область - 59 (6,8%), Атырауская область - 69 (6,7%), Нур-Султан - 101 (4,8%), г. Шымкент - 32 (3,8%), Костанайская область - 5 (2,8%), Туркестанская область - 9 (2,4%), Алматинская область - 8 (2,3%), Актюбинская область - 5 (1,5%), Алматы - 31 (1,2%), Жамбылская область - 3 (0,8%), Павлодарская область - 1 (0,5%).
Всего в стране подтверждено 11 308 случаев, из них:
в Алматы - 2647,
в Нур-Султане - 2207,
в Атырауской области - 1105
в Карагандинской области - 932,
в Шымкенте - 867,
в ЗКО - 665,
в Кызылординской области - 402,
в Жамбылской области - 380,
в Туркестанской области - 379,
в Алматинской области - 361,
в Актюбинской области - 343,
в Мангистауской области -272,
в Павлодарской области - 206,
в Костанайской области - 182,
в Акмолинской области - 166,
в ВКО - 135,
в СКО - 59.
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