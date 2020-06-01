Минфин Гонконга: санкции США навредят самим американцам

Пол Чан отметил, что США традиционно имеют значительные бизнес интересы и огромное положительное сальдо в торговле с этим административным районом Китая.

Экономические санкции, которые пригрозили ввести США в связи с разработкой Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, навредят больше самим американцам, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такое мнение высказал секретарь (министр) по финансовым вопросам этого специального административного района КНР Пол Чан.

Любые ограничения также подорвут интересы американских компаний в Гонконге, - приводит в понедельник слова чиновника газета "Стэндард".

Министр пояснил, что США традиционно имеют здесь значительные бизнес интересы и огромное положительное сальдо в торговле с Гонконгом. В частности, по его словам, город является третьим крупнейшим рынком для поставок американских вин и четвертым - для говядины.

В этом специальном административном районе действуют 1,3 тыс. компаний из США в сферах торговли, финансов и услуг. В то же время доля прямого экспорта из Гонконга в Соединенные Штаты составляет "лишь менее 0,1% общего объема всех отгрузок".

Чиновник также выразил уверенность в том, что действия Вашингтона не способны нарушить статус Гонконга как международного финансового центра, не повлекут изменений в свободном движении капитала и системе привязки местной валюты.

Действующая система валютной привязки с 1983 года прошла множество испытаний, - констатировал он. Чан добавил, что с прошлой недели не отмечалось массового оттока капитала.

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