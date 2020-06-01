Кинологи назвали породы собак, лучше всего подходящих детям
Данные рекомендации кинологи приурочили ко Дню защиты детей.
Фото : liveinternet1 июня 2020, 08:38
Специалисты кинологической федерации (КФ) составили список из пяти пород собак, которые больше всего подходят в качестве компаньона для детей, сообщает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.
Данные рекомендации кинологи приурочили ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
В КФ посоветовали выбирать для детей дружелюбных и игривых собак. При этом пес должен проявлять умеренную активность и не требовать сложного ухода. Кроме того, ребенок и питомец должны совпадать темпераментами.
Под эти критерии подходят такие породы, как брюссельский гриффон, вельш-корги пемброк, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, пудель или шелти.
Кроме того, все представители данных пород отличаются небольшим размером.
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