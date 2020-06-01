Скончавшийся от COVID-19 мужчина работал на Тенгизе

Пациент находился в реанимации в тяжелом состоянии с прогрессирующим ухудшением.

Мужчина, скончавшийся от коронавируса в Западном Казахстане, работал на Тенгизком месторождении. Ему было 53 года, передает zakon.kz.

"Уральская неделя" пишет, что мужчина прибыл в Уральск 3 мая на автобусе, с блокпоста его госпитализировали в карантинный стационар, чтобы обследовать на COVID-19. Тесты показали отрицательный результат, его перевели в провизорный стационар. 9 мая тесты снова показали отрицательный результат и мужчину выписали на домашний карантин.

С 10 мая у него появились симптомы заболевания (першение в горле, слабость, снижение аппетита), но на протяжении следующих 9 дней он не обращался за медицинской помощью, и при ежедневном обзвоне на состояние здоровья не жаловался.

19 мая состояние мужчины ухудшилось, он вызвал скорую помощь. В провизорном стационаре тесты на коронавирус дали положительный результат. Заболевшего доставили в Областную инфекционную больницу, в связи с тяжелым состоянием его поместили в реанимацию.

Пациент находился в отделении реанимации в тяжелом состоянии с прогрессирующим ухудшением. На фоне проводимой интенсивной терапии, 30 мая произошла остановка сердечной и дыхательной деятельности. Проводимые реанимационные мероприятия не дали эффект, и 30 мая была констатирована смерть. Сопутствующих заболеваний не было, - говорится в сообщении.

Посмертным диагнозом стала короновирусная инфекция тяжелой степени, двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность 3 степени.

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