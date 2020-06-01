Шериф снял снаряжение и присоединился к протестующим в США

Шериф вместе с жителями Флинт Тауншипа и полицейскими скандировали лозунги против полицейской жестокости в отношении афроамериканцев.

Шериф Крис Свонсон округа Джинеси, штат Мичиган, присоединился к мирной акции протеста, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Мы хотим быть с вами, поэтому я снял свой шлем, а полицейские убрали дубинки. Я хочу присоединиться к вашему мирному шествию, но не к беспорядкам, - обратился к участникам Свонсон.

Шериф вместе с жителями Флинт Тауншипа и полицейскими скандировали лозунги против полицейской жестокости в отношении афроамериканцев.

Мы прошли с демонстрацией, никаких повреждений и погромов, никто не арестован и никто не пострадал. Именно так все и должно происходить, - сказал шериф.

Ранее полицейский обратился к своим коллегам через Facebook с призывом присоединиться к мирным акциям протеста.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео с задержанием Флойда, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, как один из полицейских надел на Джорджа наручники и придавил коленом шею. Мужчина просил убрать колено и несколько раз говорил, что не может дышать. Он умер в реанимации.

После начала протестов были уволены четыре полицейских, одного их них обвиняют в убийстве по неосторожности.

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