В столицу США ввели нацгвардию
Во время беспорядков Дональд Трамп находился в бункере.
Фото : share.america.gov1 июня 2020, 10:17
В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час и задействована Нацгвардия США. Об этом в Twitter сообщила столичный мэр Мюриэл Боузер, передает zakon.kz.
Комендантский час будет действовать до 06:00 1 июня (16:00 по Нур-Султану).
Ранее газета New York Times сообщила о том, что во время беспорядков в Вашингтоне президента Трампа спрятали в бункер. Там он находился немногим меньше часа.
Десятки городов США охвачены акциями протеста после гибели смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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