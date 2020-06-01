В столицу США ввели нацгвардию

Во время беспорядков Дональд Трамп находился в бункере.

В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час и задействована Нацгвардия США. Об этом в Twitter сообщила столичный мэр Мюриэл Боузер, передает zakon.kz.

Комендантский час будет действовать до 06:00 1 июня (16:00 по Нур-Султану).

Ранее газета New York Times сообщила о том, что во время беспорядков в Вашингтоне президента Трампа спрятали в бункер. Там он находился немногим меньше часа.

Десятки городов США охвачены акциями протеста после гибели смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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