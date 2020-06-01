Разбавленное топливо продавали в Шымкенте и Туркестанской области

Предварительная сумма ущерба составила более 12 млн тенге.

Комитетом по финансовому мониторингу выявлены факты сбыта некачественных ГСМ в больших объемах в Шымкенте и Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Факт транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без сопроводительных документов был выявлен 14 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Обнаружено и изъято 68 230 литров дизтоплива, предварительная сумма ущерба составляет 12 213 170 тенге.

Установлено, что несколько жителей города в специально оборудованном подпольном цехе, разбавляли топливо с дешевым печным топливом, тем самым получали больший объем некачественных ГСМ. В дальнейшем поставляли данное дизельное топливо на автозаправочные станции города Шымкент и Туркестанской области. При этом, получали незаконную прибыль за счет разницы в цене, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту в отношении ряда лиц начато досудебное расследование по ст.197 ч.4 УК РК.

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