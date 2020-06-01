За участие в застолье во время карантина отстранен от работы полицейский Шымкента

Назначена служебная проверка, итоги которой будут подведены 1 июня 2020 года на заседании дисциплинарной комиссии.

Сотрудник Управления полиции Енбекшинского района Шымкента, который несмотря на карантин, участвовал в застолье в тойхане Жетысая, временно отстранен от работы, передает zakon.kz.

Как сообщает издание vera.kz, видео с праздника распространялось по WhatsApp. На кадрах женщины и мужчины собрались за накрытым дастарханом, на котором помимо закусок еще и бутылки, похожие на алкогольные.

Возможно, этот праздник так и остался бы в рамках чатов, если бы в участниках застолья внимательные зрители не узнали сотрудников антикоррупционной службы и Департамента полиции Шымкента. На видео они дружно пели, а затем в холле тойханы фотографировались на долгую память.

В полиции Туркестанской области нарушителей карантина нашли и выяснили, что собирались они 24 мая в тойхане "Жетiген".

Сотрудники МПС Жетысайского района собрали материалы по статье 425 Адмкодекса РК и передали санитарному врачу района для принятия решения и привлечения к ответственности, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

В Департаменте полиции Шымкента личность своего сотрудника установили и назначили по факту служебную проверку.

24 мая текущего года в ресторане "Жетыген" города Жетысай прошло мероприятие в честь20-летия со дня окончания школы. В нем приняли участие 15 человек, в числе которых был сотрудник Управления полиции Енбекшинского района. В настоящее время данный сотрудник временно отстранен от работы в связи с проведением служебной проверки. Ее итоги будут подведены 1 июня 2020 года на заседании дисциплинарной комиссии, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!