Сколько километров теплосетей заменят в Алматы в 2020 году

Стало известно о планах по замене теплосетей на этот год.

Алматинские теплосети отчитались перед горожанами за свою работу в прошлом году, а также сообщили о планах на 2020 год, передает zakon.kz.

В своем докладе в ходе общественных слушаний в формате онлайн, за прошлый год общий объем отпущенной в сеть тепловой энергии составил 6 млн. 878 тыс. гигакалорий (Гкал): реализация теплоэнергии – 5 млн. 560 тыс. Гкал, нормативные потери – 1 млн. 42 тыс. Гкал, нормативные потери по коммунальным тепловым сетям – 102 тыс. Гкал, сверхнормативные потери – 161 тыс. Гкал, хозяйственные нужды – 13 тыс. Гкал.

В то же время, стало известно о планах по замене теплосетей на этот год.

В 2019 году было реконструировано 8,26 км тепловых сетей, в результате чего удалось снизить износ сетей до 61%. В текущем году запланирована реконструкция тепловых сетей по финансово-экономическому обоснованию (ФЭО) – 2,565 км, по инвестиционной программе – 0,515 км. Во время замены трубопроводов горячее водоснабжение потребителей будет осуществляться по временной схеме, - сообщили представители АлТС

Добавим, что общая протяженность тепловых сетей в Алматы составляет 1 241,4 км, в том числе магистральные тепловые сети (МТС) 282,43 км и распределительные тепловые сети (РТС) 958,96 км.

В течение минувшего года АлТС в рамках реализация проекта оснастило 2 055 общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОПУТЭ) устройствами модемной связи, что позволило сэкономить человеческие ресурсы за счет автоматического съема показаний. На сегодняшний день из 7 627 установленных ОПУТЭ с 7 400 приборов информация снимается дистанционно. А для оптимизации процесса съема показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ) ТОО "АлТС" и ГКП на ПХВ "Алматы су" создали совместный механизм получения данных с ИПУ горячей и холодной воды.

В 2019 году полностью завершен проект по установке приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах Алматы. Сегодня их оснащённость приборами учета составляет 94,2% от общего количества жилых домов. Оборудовать остальные здания ОПУТЭ технически нет возможности, - сообщили в ходе отчета представители АлТС.

Спиткеры добавили, что автоматизированная система диспетчерского технологического управления (АСДТУ) обеспечивает контроль над режимами работы оборудования тепловых сетей и теплоисточников Алматы. Повышая эффективной своей деятельности предприятие реализует 1-й этап проекта автоматизации бизнес-процессов. Рассматривается возможность реализации еще одного проекта – "Мониторинг затопления тепловых камер".

Для повышения показателей эффективности деятельности сотрудников предприятие внедряет систему KPI, а также работает над сокращем сверхнормативных потерь при передаче тепловой энергии.

По дебиторской задолженности в минувшем году АлТС удалось снизить объем долгов потребителе до 6%.

Подготовил Альберт Ахметов

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