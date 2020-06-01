94-летняя Елизавета II прокатилась на пони

Елизавета II фанат верховой езды.

Королева Елизавета II впервые появилась на публике со времен введения карантина в Великобритании, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

Она прокатилась на 14-летнем пони по имени Балморал Ферн на территории Виндзорского замка. Фотографии поездки опубликовала страница королевской семьи в Twitter.

Сообщается, что королева Елизавета II фанат верховой езды.

В последний раз королева появлялась на публике 19 марта - при выезде из Букингемского дворца.

Во время локдауна Елизавета II выступила с двумя телеобращениями к нации.

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