Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

94-летняя Елизавета II прокатилась на пони

Елизавета II фанат верховой езды.

Фото : Twitter1 июня 2020, 11:13

Королева Елизавета II впервые появилась на публике со времен введения карантина в Великобритании, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

Она прокатилась на 14-летнем пони по имени Балморал Ферн на территории Виндзорского замка. Фотографии поездки опубликовала страница королевской семьи в Twitter.

Сообщается, что королева Елизавета II фанат верховой езды.

В последний раз королева появлялась на публике 19 марта - при выезде из Букингемского дворца.

Во время локдауна Елизавета II выступила с двумя телеобращениями к нации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты