Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Доллар подешевел еще на 2,57 тенге

В обменниках доллар покупают/продают по 409-410,5 тенге.

Фото : express-k.kz1 июня 2020, 11:15

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 408,98 тенге (-2,57), передает zakon.kz.

Напомним, в пятницу утром средневзвешенный курс доллара составил 411,57 тенге .

В обменниках доллар покупают/продают по 408,7-410,2 тенге, евро – 455-457 тенге, рос.рубль – 5,83-5,89 тенге.

Между тем цена нефти марки брент возросла до 37,49 долларов США. Стоимость нефти WTI составляет 35,14 долларов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты