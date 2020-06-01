Доллар подешевел еще на 2,57 тенге

В обменниках доллар покупают/продают по 409-410,5 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 408,98 тенге (-2,57), передает zakon.kz.

Напомним, в пятницу утром средневзвешенный курс доллара составил 411,57 тенге .

В обменниках доллар покупают/продают по 408,7-410,2 тенге, евро – 455-457 тенге, рос.рубль – 5,83-5,89 тенге.

Между тем цена нефти марки брент возросла до 37,49 долларов США. Стоимость нефти WTI составляет 35,14 долларов.

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