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Токаев поздравил казахстанцев с 1 июня

Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства.

Фото : Акорда1 июня 2020, 11:16

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защиты детей, передает zakon.kz.

Поздравляю граждан РК с Международным днем защиты детей! Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства, - написал он в своем twitter.


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