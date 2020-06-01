Токаев поздравил казахстанцев с 1 июня

Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защиты детей, передает zakon.kz.

Поздравляю граждан РК с Международным днем защиты детей! Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства, - написал он в своем twitter.

Поздравляю граждан РК с Международным днем защиты детей! Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 1, 2020

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