Токаев поздравил казахстанцев с 1 июня
Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защиты детей, передает zakon.kz.
Поздравляю граждан РК с Международным днем защиты детей! Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства, - написал он в своем twitter.
Поздравляю граждан РК с Международным днем защиты детей! Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 1, 2020
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!