Сколько в среднем зарабатывают медики и работники сферы социальных услуг

Наибольшую заработную плату в секторе получают непосредственно работники здравоохранения: 156 тыс. тг, рост составил 31,7%, рост с учетом инфляции — 24,2%.

Работники сферы здравоохранения и социальных услуг получают в среднем 152 тысячи тенге, при среднемесячной зарплате в целом по РК более 200 тысяч тенге. К такому выводу пришли аналитики ranking.kz, проведя соответсвующее исследование, сообщает zakon.kz.

В первом квартале 2020 года среднемесячная заработная плата работников сферы здравоохранения и социальных услуг составила 152,4 тыс. тг. Рост по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 31,6%, реальный рост с учетом инфляции — 24,2%. Для справки: в среднем по РК зарплаты выросли на 18,9% за год, до 200,3 тыс. тг; реальный рост покупательной способности составил 12,2%.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить зарплаты медикам, сообщает zakon.kz. Токаев отметил, что пандемия выявила нехватку профессиональных врачей. Причинами тому являются низкая зарплата, низкий уровень престижа профессии и незащищенность прав медиков. В связи с этим было решено с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей. Так, согласно поручению, к 2023 году их зарплата должна быть выше среднереспубликанской в 2,5 раза.

Наибольшую заработную плату в секторе получают непосредственно работники здравоохранения: 156 тыс. тг, рост составил 31,7%, рост с учетом инфляции — 24,2%. Среди них работники больничных организаций получают 159 тыс. тг, плюс 35,4% (с учетом инфляции — плюс 27,7%). Занимающиеся стоматологической и врачебной деятельностью получают 149,46 тыс. тг, рост — на 27,9% (реальный рост — на 20,7%); сотрудники, занятые в сфере прочей деятельности по охране здоровья — 153,6 тыс. тг, плюс 22,3% (реальный рост — на 15,4%).

Сотрудники, работающие в сегменте оказания социальных услуг с обеспечением проживания, получают 109,25 тыс. тг, плюс 31,7% (реальный рост — на 24,2%), без обеспечения проживания — 106,96 тыс. тг, плюс 27,6% (реальный рост — на 20,4%).

В разрезе регионов наибольшую заработную плату в сфере здравоохранения и социальных услуг получают работники столицы (208,1 тыс. тг, плюс 24,8% за год), города Алматы (167,2 тыс. тг, плюс 23,5%) и Атырауской области (157,85 тыс. тг, плюс 25,9%). Наименьшую заработную плату получают работники Туркестанской области: 134,8 тыс. тг, против 96,8 тыс. тг годом ранее.

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