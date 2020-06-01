Антикоррупционный мурал появился в Алматы

В презентации мурала принял участие Алик Шпекбаев.

В Алматы в рамках "Алматы - Адалдық алаңы" по проспекту аль-Фараби (между улицей Мендикулова и проспектом Достык) завершили нанесение мурала "Өз еліңді бұзба", передает zakon.kz.

Проект поддержали представители общественных объединений, активисты, общественные деятели. Композиция посвящена нравственному воспитанию граждан, привитию принципов честности, справедливости, неподкупности.

В презентации мурала принял участие председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев. Он особо отметил важность таких проектов.

Необходимо направлять работу на превенцию и продвижение системы добропорядочности, воспитание честного и добропорядочного поколения, постоянную обратную связь с населением. Необходимо слушать и слышать граждан и быстро реагировать на любую проблему, - сказал Шпекбаев.

Глава городского Антикоррупционного ведомства Ныгмеджан Сапаров отметил, что такие мероприятия направлены на изменение сознания населения, формирование антикоррупционной культуры, воспитание нравственного поколения.

Антикоррупционная служба Алматы, как инициаторы проекта, тем самым призывают граждан к совместной борьбе. Участие каждого казахстанца, даст возможность улучшить ситуацию в стране в рамках противодействия нарушениям и коррупции, - сообщили в Антикоррупционной службе.

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