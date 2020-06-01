Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Закон по проведению мирных митингов вступит в силу 6 июня

До 6 июня продолжает действовать закон от 17 марта 1995 года "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан".

Фото : Zakon.kz1 июня 2020, 11:41

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан сообщает, что 25 мая 2020 года главой государства подписан закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, сообщает zakon.kz.

Закон был опубликован 26 мая 2020 года, таким образом, закон вступает в силу 6 июня 2020 года.

До 6 июня 2020 года продолжает действовать закон от 17 марта 1995 года "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан", - сообщило МИОР в своем Telegram-канале.

В этой связи направление уведомлений о проведении мирных собраний и заявлений о получении согласования возможно после вступления в силу закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты