Закон по проведению мирных митингов вступит в силу 6 июня

До 6 июня продолжает действовать закон от 17 марта 1995 года "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан".

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан сообщает, что 25 мая 2020 года главой государства подписан закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, сообщает zakon.kz.

Закон был опубликован 26 мая 2020 года, таким образом, закон вступает в силу 6 июня 2020 года.

До 6 июня 2020 года продолжает действовать закон от 17 марта 1995 года "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан", - сообщило МИОР в своем Telegram-канале.

В этой связи направление уведомлений о проведении мирных собраний и заявлений о получении согласования возможно после вступления в силу закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

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