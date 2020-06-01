В мае в Казахстане заметно подешевели овощи, но подорожало мясо

Также подорожали соленая сельдь и шпроты.

За месяц огурцы и помидоры подешевели на 13 – 15%, а капуста – более чем на треть. В то же время подорожало мясо: баранина — на 3%, конина и свинина — на 2%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного energyprom.kz, сообщает zakon.kz.

За май заметно подешевели сезонные овощи, заменившие более дорогие тепличные: огурцы упали в цене на 12,9%, помидоры — на 14,6%. Кроме того, на 34,6% снизилась цена на капусту.

Часть овощей нового урожая, пришедшая на смену прошлогодним запасам, напротив, ожидаемо подорожала: так, на 13,3% вырос в цене за месяц лук, на 11,8% — морковь. На 7,3% подорожали свёкла и картофель.

Среди фруктов выросли в цене яблоки (на 8,9%), бананы (на 5,2%) и апельсины (на 2,9%). В то же время после исчезновения искусственного ажиотажа снизились цены на лимоны: минус 3,6% за месяц.

Среди бакалейных продуктов подешевели сахар (на 0,9% за месяц) и соль (на 0,5% за май), что порадует желающих законсервировать сезонные овощи и фрукты.

В то же время почти на 2% подорожали чай и маргарин, а также напитки: как безалкогольные (вода — на 1,6%), так и алкогольные (водка — сразу на 2,5%).

Заметно подорожало мясо: баранина выросла в цене за месяц на 3,1%, конина — на 1,8%, свинина — на 1,7%. Кроме того, на 1,8% подорожало сало, на 1,6% — варёная колбаса.

В рыбных отделах подорожали солёная сельдь (на 2,4% за месяц) и шпроты (на 1,5%).

Среди круп подорожали манная (на 2,5% за май), гречневая и овсяная (на 2,1%), перловая (на 1,8%). Зато рис и пшено незначительно подешевели.

Заметно увеличилась цена на муку высшего сорта — на 3,8% за май. Соответственно, на 2-3% выросли в цене макаронные изделия, на 1,8% — хлеб из этой муки.

Напомним: согласно методологии КС МНЭ РК, регистрируются цены, уплаченные в день проведения обследования — 20-го числа каждого месяца, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за доставку. Уровень средних цен на конкретный товар по республике вычисляется как взвешенное из уровня цен городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Семей, областных центров и выборочного круга районов, по городам — как среднее геометрическое из зарегистрированных цен в отобранных базовых объектах.

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