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У скончавшегося от коронавируса в Шымкенте было еще одно осложнение

Также причиной смерти больного является осложнение тромбоэмболии легочной артерии.

Фото : Казинформ1 июня 2020, 12:24

О летальном случае в Шымкенте рассказали в местном управлении здравоохранения, передает zakon.kz.

Больной, 1959 года рождения, житель Енбекшинского района. 19 мая был доставлен в городскую инфекционную больницу. Позже переведен в реанимационное отделение и подключен к аппарату ИВЛ.

Сопутствующие заболевания: Артериальная гипертензия 3 степени. Группа очень высокого риска. Сахарный диабет 2 типа, в стадии декомпенсации. Ожирение 2 степени. Также причиной смерти больного является осложнение тромбоэмболии легочной артерии.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 30 мая в 22:10 минут пациент скончался. У контактировавших с ним родственников выявлен COVID-19. Проводится лечение.


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