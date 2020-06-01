Казахстанский менеджер открыл правду о гражданстве в UFC

Автор канала поинтересовался, почему россиянин Арман Царукян выходил на бой со своим соотечественником Исламом Махачевым в UFC под флагом Армении.

Вне зависимости от гражданства каждый боец в UFC может перед каждым боем выбирать, под флагом какой страны он выйдет в октагон. Такую интересную деталь раскрыл в интервью Youtube-каналу "Разрешите вас перебить/ММА, UFC" казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, передает zakon.kz.

Известно, что первым бойцом из Казахстана в UFC является Шавкат Рахмонов. Вслед за ним контракт подписал еще один наш соотечественник Жалгас Жумагулов, ожидает подписания контракта Сергей Морозов. Их первые бои в UFC пройдут после того, как будут повсеместно разрешены спортивные мероприятия, временно приостановленные из-за коронавируса. Тем не менее, еще до карантина весь мир видел, как россиянин, этнический казах Дамир Исмагулов выходил с казахстанским флагом. Этот момент объяснил менеджер Саят Абдрахманов.

Дамир Исмагулов первые два боя представлял Россию, а в третьем бою - Казахстан, у него экипировка была казахстанская от Reebok. При этом при этом он выходит всегда с двумя флагами. Он гражданин России, но очень популярен в Казахстане. Думаю, дело не только в паспорте. Дело в том, кого хотят видеть казахстанские болельщики. Это не значит, что если Альберт (Дураев, российский боец ММА - Прим.Авт) скажет "Я выступлю за Казахстан", то его подпишут. Немного не так это работает. Допустим, Муслима Салихова (другой российский боец ММА - Прим. Авт) подписали под китайский турнир UFC, потому что он интересен китайской публике, он там суперзвезда, и неважно, что он там вышел за Россию, - пояснил Абдрахманов.

Автор канала поинтересовался, почему россиянин Арман Царукян выходил на бой со своим соотечественником Исламом Махачевым в UFC под флагом Армении.

Именно в противостоянии с Исламом Махачевым нас попросили, чтобы Арман представлял Армению. А дальше - он, может, в принципе, выбирать. Каждый бой можно выбирать, какую страну ты хочешь представлять, - сказал Абдрахманов.

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