В Казахстане жара сохранится лишь на юге
На севере и востоке страны ожидаются дожди.
Фото : Мир космоса1 июня 2020, 12:35
РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 2-4 июня, сообщает zakon.kz.
По информации метеорологов, антициклон с районов Скандинавии принесет понижение температуры на северную, центральную и восточную территорию Республики Казахстан.
Местами с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града. А на юге и юго-западе с теплыми воздушными массами с районов Ирана сохранится жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями, - отметили синоптики.
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