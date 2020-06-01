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В Казахстане жара сохранится лишь на юге

На севере и востоке страны ожидаются дожди.

Фото : Мир космоса1 июня 2020, 12:35

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 2-4 июня, сообщает zakon.kz.

По информации метеорологов, антициклон с районов Скандинавии принесет понижение температуры на северную, центральную и восточную территорию Республики Казахстан.

Местами с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града. А на юге и юго-западе с теплыми воздушными массами с районов Ирана сохранится жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями, - отметили синоптики.


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