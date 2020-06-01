Фонд соцмедстрахования опроверг многомиллиардные расходы на аренду

На сегодняшний день в Фонде работают порядка 900 человек, включая 17 филиалов во всех регионах Казахстана.

В первом полугодии оплата аренды офисов для центрального аппарата, согласно заключенным договорам, составила 129,6 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Информация о миллиардных суммах на аренду помещений не соответствует действительности. Здание, в котором располагается Фонд, не стоит озвученных 5 миллиардов тенге, чтобы платить за его аренду такие деньги. Это бред. Люди, получающие информацию из открытых источников, либо не умеют читать документы, либо имеют трудности с математикой, работая с цифрами. В итоге дезинформация создает неверное мнение в обществе, – говорит директор департамента по связям с общественностью ФСМС Ермек Болтаев.

Как сообщили в Фонде социального медицинского страхования, по центральному аппарату на первый квартал 2020 года заключен договор на сумму 68 млн тенге на общую площадь более 3,3 тыс. кв. м. Стоимость 1 кв. м в договоре в размере 6 848 тенге, включая аренду мебели только для рядовых сотрудников.

На второй квартал 2020 года сумма аренды была снижена почти на 6,5 млн тенге. Таким образом договор заключен на общую сумму около 61,6 млн тенге, при этом стоимость одного квадратного метра составила 6 200 тенге.

Также в Фонде опровергли информацию об аренде комплекта мебели первого руководителя. Оплата подобных услуг не производилась. Данная информация является недостоверной.

Как добавили в Фонде, нормы площадей для размещения центрального аппарата и филиалов приняты в соответствии с Постановлением Правительства от 10 февраля 2003 года № 145.

На сегодняшний день в Фонде работают порядка 900 человек, включая 17 филиалов во всех регионах Казахстана.

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