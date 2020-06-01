Дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в протестах

В воскресенье Билл де Блазио посетил несколько районов Нью-Йорка и побеседовал с жителями.

Дочь мэра Нью-Йорка Кьяра де Блазио была арестована во время протестов в субботу вечером, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Позже ее освободили, сообщили в полиции. Журналисты телеканала обратились в офис мэра города за комментариями.

В десятках городов США вспыхнули протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Видеозапись была снята очевидцами на камеры телефонов. На кадрах было видно, как один из полицейских придавил горло Джорджа коленом. Мужчина несколько раз говорил о том, что не может дышать. Позже он скончался в реанимации. Четверых полицейских уволили, одного обвиняют в непреднамеренном убийстве.

В воскресенье Билл де Блазио посетил несколько районов Нью-Йорка и побеседовал с жителями.

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