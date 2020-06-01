Депутат о строительстве мечети в одном из застраиваемых районов столицы: Надо советоваться с людьми

Жители близлежащих ЖК выступили против строительства мечети из-за отсутствия парков и скверов в их районе.

Во время онлайн-диалога в рамках проекта #ANTIKOR.LIVE руководитель проекта "Астана - адалдық алаңы", советник акима Нур-Султана, депутат городского маслихата Мирас Шекенов прокомментировал недавнее возмущение в соцсетях по поводу строительства мечети в одном из густо застраиваемых столичных районов, передает корреспондент zakon.kz.

Недавно резонанс вызвало в соцсетях - это когда уже жилые комплексы все построены и собираются рядом строить еще жилой комплекс. Правда, в составе школа тоже есть, но тем не менее люди говорят, куда уже дальше, можно уже какие-то другие объекты строить, - сказал Шекенов.

При этом он добавил, что городские власти должны на это обращать особое внимание.

Это вопросы как раз и к Генплану, и к архитектуре. А так как они взаимосвязаны, хотелось бы, чтобы обращали внимание, - подчеркнул депутат маслихата.

В то же время он прокомментировал недавнее возмущение в соцсетях по поводу строительства мечети в одном из густо застраиваемых районов города.

Либо вот около 77 школы, там на небольшом клочке собрались строить мечеть. Там люди в большинстве своем выступают против. Рядом школа. Там некуда пойти, нет сквера или парка, а на небольшом клочке хотят мечеть. Тоже вопрос. Надо с людьми разговаривать, советоваться и решать. Хотя по Генплану там парки и скверы есть - я специально интересовался и посмотрел, - отметил Шекенов.

Как сообщалось ранее, жильцы жилых комплексов "Ерке", "Аркада" и "Керемет" выступают против строительства мечети рядом с их домами. Изначально там планировали разбить сквер.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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